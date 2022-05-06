06 мая 2022, 01:01
Генпрокуратура займется поставщиками, которые не снизили цены после укрепления рубля
Генеральная прокуратура запросила у главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева данные о поставщиках, которые не снизили цены на товары после укрепления рубля
Фото: pskov.bezformata.com
Генеральная прокуратура запросила у главы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева данные о поставщиках, которые не снизили цены на товары после укрепления рубля.
Глава АКОРТ рассказал журналу Forbes, что в некоторых случаях повышение закупочной цены, которое в феврале и марте объяснялось ослаблением рубля, не выровнялось и после значительного укрепления национальной валюты.
По словам Караваева, цены после стабилизации рубля снизили только единицы, но «не в той пропорции, что поднимали». Большинство производителей на вопросы, почему цены не вернулись на досанкционный уровень, заявляют, что ценообразование «зависит не только от курса валют».