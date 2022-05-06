Власти Франции арестовали недвижимость дочерей Фридмана и дом депутата Бабакова
В Минфине страны сообщили об аресте в рамках исполнения антироссийских санкций двух объектов недвижимости, связанных с олигархом Михаилом Фридманом
Власти Франции арестовали квартиру дочерей миллиардера Михаила Фридмана в Париже и дом семьи депутата Госдумы Александра Бабакова.
В Минфине страны сообщили об аресте в рамках исполнения антироссийских санкций двух объектов недвижимости, связанных с олигархом Михаилом Фридманом (ранее против него были введены персональные санкции).
Речь идет о квартире в доме на бульваре Мориса Барреса рядом с Булонским лесом и зданием Фонда Луи Виттон. Этот объект принадлежит компании SCI, бенефициарами которой являются Лариса и Екатерина Фридман (дочери бизнесмена), а также его бывшая жена Ольга Айзман.
Также в Сен-Тропе была арестована вилла Copab, которая принадлежит SNC COPAB. Эта фирма также связана с дочерьми и бывшей женой г-на Фридмана. Телеграм-канал «Агентство.Новости» сообщает, что эта вилла сдавалась в аренду по цене 6 тысяч евро в сутки.
Также был наложен арест на дом семьи депутата Госдумы Александра Бабакова («Единая Россия») в коммуне Сен-Леже-ан-Ивелин. Команда Алексея Навального в 2009 году оценивала стоимость этого дома в 11,5 млн евро.