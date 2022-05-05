05 мая 2022, 19:10
Официальные курсы доллара и евро упали до минимума 2020 года
В ходе торгового дня доллар на бирже падал ниже отметки в 66 рублей, а евро - до 70 рублей. В последний раз американская и европейская валюта торговалась на таком уровне в 2020 году
Фото: ex-press.by
Центральный банк России установил курс американского доллара на пятницу, 6 мая, на уровне 66,24 рубля. Официальный курс евро составляет 70,06 рубля.
В ходе торгового дня доллар на бирже падал ниже отметки в 66 рублей, а евро - до 70 рублей. В последний раз американская и европейская валюта торговалась на таком уровне в 2020 году.
По данным аналитиков, укрепление рубля связано с ответными мерами ЦБ и правительства на западные санкции. Сейчас на российском рынке сложилась ситуация, когда продавцов долларов и евро много, а покупателей из-за валютных ограничений - мало.