В Калининграде сотрудникам автозавода выдадут участки под огороды в «связи со сложными временами»
Калининградский автомобильный завод «Автотор», где собирались автомобили BMW, Kia и Hyundai, предоставит сотрудникам земельные участки для обустройства огородов
Калининградский автомобильный завод «Автотор», где собирались автомобили BMW, Kia и Hyundai, предоставит сотрудникам земельные участки для обустройства огородов.
В компании объяснили данную инициативу «непростым экономическим положением» в России в связи с санкциями и необходимостью оказать дополнительную социальную поддержку сотрудников завода.
Работники смогут получить земельный участок общей площадью 1000 кв. м. На огороды «Автотор» выделил два земельных массива площадью 300 гектар в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Эта земля находится в собственности компании, сообщает «КоммерсантЪ».
В «Автоторе» рассказали, что методом жеребьевки между сотрудниками распределили 168 участков под огороды. Участки уже полностью подготовлены к сезонным посевным работам.