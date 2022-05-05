В России с начала спецоперации в Украине совершено шесть нападений на военкоматы
Так, 28 февраля в подмосковных Луховицах в здание военкомата бросили бутылки с «коктейлями Молотова», а ворота покрасили в цвета флага Украины. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала 21-летнего местного жителя
В России с начала спецоперации в Украине было совершено уже шесть нападений на военные комиссариаты. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сообщения в телеграм-каналах.
Так, 28 февраля в подмосковных Луховицах в здание военкомата бросили бутылки с «коктейлями Молотова», а ворота покрасили в цвета флага Украины. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала 21-летнего местного жителя.
3 марта в Воронеже мужчина разбил банку с легковоспламеняющейся жидкостью у входа в военкомат и скрылся в неизвестном направлении.
11 марта в городе Березовский в Свердловской области 24-летний мужчина с помощью «коктейлей Молотова» попытался поджечь здание комиссариата. Сейчас злоумышленник находится под арестом.
В ночь на 19 марта в городе Шуя в Ивановской области мужчина бросил в окно военкомата зажигательную смесь. Подозреваемый арестован.
В ночь на 18 апреля в поселке Зубова Поляна в республике Мордовия неизвестные забросали здание местного военкомата бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара пострадали комнаты, в которых хранились данные призывников.
В ночь на 4 мая в Нижневартовске двое мужчин закинули в военкомат восемь бутылок с «коктейлем Молотова», в результате чего в здании выбило стекла и выгорел предбанник.
Нападения на военкоматы могут быть связаны со слухами о планах российских властей объявить мобилизацию граждан мужского пола для отправки их в Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данная информация является «чушью».