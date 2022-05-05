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05 мая 2022, 01:25

Власти Германии облегчат получение виз для россиян, «бегущих от режима Путина»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что россиянам могут облегчить въезд в страну на фоне ужесточения давления на несогласных с действиями властей и усиления цензуры в России

Власти Германии облегчат получение виз для россиян, «бегущих от режима Путина»
Фото: vita-property.ru

Власти Германии решили облегчить выдачу рабочих виз российским гражданам, которые бегут из страны от «режима Путина».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что россиянам могут облегчить въезд в страну на фоне ужесточения давления на несогласных с действиями властей и усиления цензуры в России, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».

Для россиян, которые покидают родину по политическим причинам, планируется применять процедуру выдачи виз, которая сейчас действует для украинских беженцев. Также для российских эмигрантов упростят процедуру получения пособий по безработице.

Роберт Хабек заявил, что российские граждане «могут быть полезны в Германии».

Ранее власти США также анонсировали смягчение требований для въезда в страну высококвалифицированных россиян. По данным Bloomberg, Вашингтон таким образом хочет «лишить Путина лучших ученых».

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