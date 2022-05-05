05 мая 2022, 00:39
Миллиардер Алишер Усманов подал в суд на Совет Европы из-за санкций
Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд против Совета Европы. Поводом для обращения в суд стали санкции, которые были введены против олигарха из-за спецоперации в Украине
Фото: cyprus-mail.com
Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд против Совета Европы. Поводом для обращения в суд стали санкции, которые были введены против олигарха из-за спецоперации в Украине.
Алишер Усманов требует отменить решение Совета Европы о введении против него ограничительных мер и приостановить исполнение запретительных мер до вынесения судебного решения.
Напомним, что Евросоюз включил Алишера Усманова вместе с другими российскими миллиардерами, близкими к Кремлю, в санкционный список через четыре дня после начала спецоперации в Украине. Власти Евросоюза в рамках санкций арестовали виллу бизнесмена на острове Сардиния и суперяхту Dilbar.