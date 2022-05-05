05 мая 2022, 00:06
ЕС планирует запретить продавать недвижимость в странах союза россиянам
ЕС предлагает запретить гражданам, юридическим лицам и резидентам России запретят прямые и непрямые операции по продаже и иной передаче «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное в пределах территории союза»
Фото: Комсомольская правда
Евросоюз может включить в шестой санкционный список запрет на продажу объектов недвижимости российским гражданам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
ЕС предлагает запретить гражданам, юридическим лицам и резидентам России запретят прямые и непрямые операции по продаже и иной передаче «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное в пределах территории союза». Также вводится запрет на паи в коллективных инвестиционных фондах, позволяющие пользоваться таким имуществом.
Санкции в сфере недвижимости не будут распространяться на россиян, которые имеют гражданство или вид на жительство в одной из стран Евросоюза или в Швейцарии.