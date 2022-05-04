04 мая 2022, 18:50
Власти Великобритании ввели персональные санкции против подруги главы ВТБ Наили Аскер-заде
Так, персональные экономические санкции британские власти ввели против телеведущей ВГТРК и близкой подруги главы ВТБ Андрея Костина Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца, вице-президента госкомпании «Роснефть» Михаила Леонтьева
Фото: ТАСС
Власти Великобритании расширили санкционный список, включив в него еще 63 российских гражданина и компании.
Так, персональные экономические санкции британские власти ввели против телеведущей ВГТРК и близкой подруги главы ВТБ Андрея Костина Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца, вице-президента госкомпании «Роснефть» Михаила Леонтьева, главы совета директоров Первого канала Максима Орешкина и главы правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.
В списке юрлиц, которые попали в черный список, оказались государственный медиахолдинг ВГТРК, «КамАз», а также инвестиционная компания миллиардера и друга президента России Геннадия Тимченко Volga Group.