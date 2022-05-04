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04 мая 2022, 15:32

В даркнете выставили на продажу базу данных клиентов лаборатории «Гемотест»

Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что данные клиентов лаборатории продают два человека. Один продавец утверждает, что в его распоряжении имеется база с 31 миллионом строк, которые содержат имена, адреса, телефоны, данные паспортов

В даркнете выставили на продажу базу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
Фото: Яндекс.Карты

На одном из теневых форумов в даркнете появилась в продаже база данных миллионов клиентов медицинской лаборатории «Гемотест».

Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что данные клиентов лаборатории продают два человека. Один продавец утверждает, что в его распоряжении имеется база с 31 миллионом строк, которые содержат имена, адреса, телефоны, данные паспортов. Персональные данные клиентов «Гемотеста» были получены благодаря уязвимости в ИТ-системе лаборатории.

Второй продавец предлагает купить у него базу результатов 554 миллионов анализов, которые были сделаны в «Гемотесте».

В лаборатории сообщили, что Департамент корпоративной безопасности проводит внутреннюю служебную проверку по факту утечки персональных данных.

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