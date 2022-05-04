Алексей Навальный сообщил, что власти подготовили для него «тюрьму в тюрьме»
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ФСИН готовит для него «тюрьму в тюрьме», которая располагается в Мелехово Владимирской области. Сейчас политик отбывает срок в Покрове той же области
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ФСИН готовит для него «тюрьму в тюрьме», которая располагается в Мелехово Владимирской области. Сейчас политик отбывает срок в Покрове той же области.
«Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти», - написал оппозиционер в соцсетях.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что пытают заключенных во многих российских колониях, однако ИК-6 в Мелехово – это «чудовищное место даже по таким безумным меркам».
Напомним, что Алексей Навальный в покровской колонии отбывает срок по делу «Ив Роше». 22 марта политика осудили еще на 9 лет строгого режима по обвинению в мошенничестве с деньгами, которые граждане жертвовали на антикоррупционные расследования, и неуважении к суду.