В Москве задержанных граждан будут перевозить в автозаках с туалетом и кондиционером
Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что в автозаках будут созданы «комфортные условия доставки людей». В частности, спецтранспорт будет оснащен кондиционером и туалетом
Фото: newsland.com
В Москве задержанных силовиками граждан будут доставлять в отделения полиции и суды в новых «комфортных» автозаках.
Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что в автозаках будут созданы «комфортные условия доставки людей». В частности, спецтранспорт будет оснащен кондиционером и туалетом.
Когда появятся «комфортные» автозаки, московский омбудсмен не уточнила.
Также Татьяна Потяева рассказала, что в столичных СИЗО арестантам будут предоставлять литературу в электронном виде. Кроме того, в следственных изоляторах женщинам выдают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы, сообщает РИА Новости.