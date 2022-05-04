Российские чиновники и пропагандисты отказались от использования термина «денацификация»
Российские чиновники и пропагандисты практически перестали использовать термин «денацификация», который президент Владимир Путин вместе с «демилитаризацией» упоминал в качестве обоснования начала спецоперации в Украине
Российские чиновники и пропагандисты практически перестали использовать термин «денацификация», который президент Владимир Путин вместе с «демилитаризацией» упоминал в качестве обоснования начала спецоперации в Украине.
«Проект» (издание признано инагентом и «нежелательной» организацией) со ссылкой на кремлевских социологов и политтехнологов пишет, что через неделю после начала спецоперации в Украине социологи по заказу Кремля провели закрытые телефонные опросы среди россиян и выяснили, что граждане не понимают и не могут объяснить термин «денацификация». Более того, многие респонденты даже не смогли выговорить это слово.
Социологи и политтехнологи рассказали, что после этого опроса «начался бардак» в поисках новых и более понятных терминов, обосновывающих боевые действия в Украине.