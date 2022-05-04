Мэрия Москвы обязала ночные клубы и бары связать свои камеры с городской системой распознавания лиц
Мэри Москвы обязала местные ночные клубы связать свои камеры с Единым центром хранения данных мэрии (ЕЦХД), доступ к которому имеют правоохранительные органы, и на базе которого работает система распознавания лиц
Фото: news.nashbryansk.ru
Мэри Москвы обязала местные ночные клубы связать свои камеры с Единым центром хранения данных мэрии (ЕЦХД), доступ к которому имеют правоохранительные органы, и на базе которого работает система распознавания лиц.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники среди управляющих клубами барами пишет, что установку камер курирует префектура Центрального административного округа Москвы.
Хозяева развлекательных заведений должны подписать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования.
Аналогичную инструкцию от властей осенью 2021 года получили владельцы столичных торговых центров. Тогда мэрия тоже интегрировала камеры в городскую систему видеонаблюдения, чтобы контролировать соблюдение масочного режима.