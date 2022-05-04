04 мая 2022, 12:59
В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых»
Тело 45-летнего бизнесмена обнаружила его супруга. Согласно предварительным данным, Владимир Лякишев поднялся на технический этаж многоэтажного дома, в котором проживал, и там покончил с собой. Рядом с телом нашли ружье Benelli
Фото: life-secrets.ru
В Москве нашли мертвым бизнесмена и сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева.
Telegram-канал «112» сообщает, что тело 45-летнего бизнесмена обнаружила его супруга. Согласно предварительным данным, Владимир Лякишев поднялся на технический этаж многоэтажного дома, в котором проживал, и там покончил с собой. Рядом с телом нашли ружье Benelli.
Супруга погибшего бизнесмена рассказала полицейским, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем.
Владимир Лякишев был совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В феврале 2022 года зарегистрировал новую компанию.