Евросоюз планирует ввести санкции против патриарха Кирилла
Евросоюз планирует ввести в рамках шестого пакета антироссийских санкций персональные ограничения против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев)
Евросоюз планирует ввести в рамках шестого пакета антироссийских санкций персональные ограничения против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев).
Источники AFP сообщают, что всего планируется включить в санкционный список 58 российских граждан. В этом списке помимо патриарха Кирилла могут оказаться супруга и дети официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Напомним, что накануне патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел телефонную беседу с Папой Римским Франциском, в ходе которой они обсудили спецоперацию в Украине. Глава римско-католической церкви рассказал, что призвал Россию к миру, а патриарх Кирилл в ответ «20 минут с листка зачитывал причины, оправдывающие проведение боевых действий на территории Украины».
14 июня папа Франциск и патриарх Кирилл планировали встретиться в Иерусалиме, однако мероприятие отменили, так как оно «может послать неверный сигнал».