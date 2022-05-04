04 мая 2022, 11:50
Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с лета 2020 года
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже после длительных выходных упал ниже отметки в 69 рублей. В последний раз доллар стоил меньше 69 рублей в июне 2020 года
Фото: 1zoom.ru
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже после длительных выходных упал ниже отметки в 69 рублей. В последний раз доллар стоил меньше 69 рублей в июне 2020 года.
В первый час торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля, а курс евро упал до 72 рублей.
После роста на открытии российский фондовый рынок перешел к снижению - к 11 часам утра индекс Мосбиржи просел уже на 0,86%.