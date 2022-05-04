Верховный суд США может отменить конституционное право граждан на аборты
«Мы считаем, что решения „Роу и Кейси“ должны быть отменены. Пора прислушаться к Конституции и вернуть вопрос об абортах народным избранникам», - написал в черновике судья Сэмюэль Алито
Верховный суд США может отменить конституционное право граждан на аборт. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на черновик решения ВС.
Если данное решение будет принято, что власти Штатов смогут законодательно запрещать операции по прерыванию беременности.
«Мы считаем, что решения „Роу и Кейси“ должны быть отменены. Пора прислушаться к Конституции и вернуть вопрос об абортах народным избранникам», - написал в черновике судья Сэмюэль Алито.
Дело «Роу против Уэйда» слушалось в суде в 70-х годах. Джейн Роу (псевдоним Нормы Маккорви) обратилась в суд после того, как ей не разрешили сделать аборт в родном для нее штате Техас. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу истицы. Право американок на аборт было признано фундаментальным, а власти штатов потеряли возможность их запрещать.
Еще одно громкое дело «Планируемое отцовство против Кейси» было рассмотрено Верховным судом США в 1992 года. Тогда суд отменил требование на обязательное уведомление супруга о прерывании беременности.
Американские СМИ пишут, что в случае отмены конституционного права граждан на прерывание беременности, власти 22-х штатов введут полные или частичные запреты на аборты.