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Политика
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04 мая 2022, 11:02

Личный оператор Владимира Путина уволился после записи объявления о спецоперации в Украине

Последней съемкой Ильи Филатова было обращение главы государства к россиянам от 24 февраля 2022 года, в котором он объявил о начале специальной военной операции в Украине

Личный оператор Владимира Путина уволился после записи объявления о спецоперации в Украине
Фото: voiks.livejournal.com

Личный оператор президента России Владимира Путина Илья Филатов уволился из администрации президента.

Издание «Проект» (признан иностранным агентом и «нежелательной» организацией) сообщает, что узнал, что последней съемкой Ильи Филатова было обращение главы государства к россиянам от 24 февраля 2022 года, в котором он объявил о начале специальной военной операции в Украине.

«Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине», - рассказал сам Илья Филатов о причинах своего увольнения.

Знакомые оператора сообщили «Проекту», что работа с Владимиром Путиным подразумевает под собой постоянное нахождение на изоляции, поэтому он и решил уволиться. При этом источники издания в Кремле рассказали, что поводом для увольнения Филатова стало его неосторожное высказывание о ситуации в Украине, хотя сам оператор это отрицает.

Отметим, что с начала спецоперации российской армии в Украине с государственных телеканалов уволились уже несколько человек. Так, в списке уволившихся из-за боевых действий и цензуры оказались ведущий программы «Сто к одному» Александр Гуревич, сотрудница Первого канала Жанна Агалакова, журналисты НТВ Вадим Глускер и Лилия Гильдеева.

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