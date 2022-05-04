04 мая 2022, 09:41
Еврокомиссия анонсировала отключение от SWIFT Московского кредитного банка и «Россельхозбанка»
Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций планирует отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT. Санкции могут затронуть «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Россельхозбанк»
Фото: chelindustry.ru
Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций планирует отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT.
Издание Politico сообщает, что санкции могут затронуть «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Россельхозбанк». Кроме того, против Сбербанка могут ввести новые санкции.
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет санкций будет включать в себя не только новые ограничения для российских банков, но также санкции за дезинформацию и постепенное эмбарго на поставки российской нефти.