Россия провела выплаты по внешнему долгу в долларах и избежала дефолта
Россия избежала дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте. 3 мая инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых закончился 4 апреля, сообщает агентство Bloomberg
Россия избежала дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте. 3 мая инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых закончился 4 апреля, сообщает агентство Bloomberg.
Так, за 11 часов до окончания льготного периода платеж в размере 650 млн долларов от Министерства финансов России был обработан клиринговыми центрами в Европе. После этого полученный платеж стали распределять среди держателей евробондов «Россия-2022» и «Россия-2042». Транзакция была одобрена Минфином США, так как выплаты осуществлялись из внутренней валютной выручки, а не из замороженных в рамках исполнения санкций средств Российской Федерации.
Отметим, что еще в начале апреля Россия не смогла расплатиться по евробондам в долларах, после чего попыталась выполнить обязательства в рублях. Однако 29 апреля Минфин РФ объявил, что сумел расплатиться по внешним долгам в долларах.