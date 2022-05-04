04 мая 2022, 02:15
Болгария и Чехия просят исключить их из эмбарго на импорт российской нефти
Еврокомиссия завершила подготовку шестого пакета санкций, который включает постепенное сокращение импорта российской нефти до полного его прекращения. Отказаться от поставок планируется в течение восьми месяцев
Фото: arbat.media
Болгария и Чехия намерены выйти из эмбарго на импорт российской нефти, если Евросоюз в рамках санкций запретит ее поставки.
Французская газета Le Dauphineсо ссылкой на дипломатический источник в ЕС сообщает, что Еврокомиссия завершила подготовку шестого пакета санкций, который включает постепенное сокращение импорта российской нефти до полного его прекращения. Отказаться от поставок планируется в течение восьми месяцев.
При этом для Венгрии и Словакии в виде исключения допускаются закупки до 2023 года. Болгария и Чехия также просят для себя особые условия, а в Еврокомиссии теперь боятся «эффекта заражения» среди других стран ЕС.