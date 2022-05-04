Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff из-за россиян
Американские финансовые компании Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт сервиса Bankoff. С помощью этого сервиса россияне после введения санкций могли получать денежные переводы за границей
Американские финансовые компании Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт сервиса Bankoff. С помощью этого сервиса россияне после блокировки банковских карт международных платежных систем могли получать денежные переводы за границей.
Издание Financial Club сообщает, что с 1 мая клиенты Bankoff стали получать уведомления от сервиса о том, что Visa и Stripe приостановили обслуживание карт «из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России».
Администрация сервиса уточнила, что теперь карты не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей, а счет Bankoff со средствами клиентов заморожен в США.
После ухода из России Visa и Mastercard сервис Bankoff позволял россиянам выпустить виртуальную платежную карту без посещения банка и пополнять ее криптовалютой при помощи ботов в мессенджерах.