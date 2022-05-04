04 мая 2022, 01:11
Минфин предложил закрыть данные о компаниях, которые попали или могут попасть под санкции
Министерство финансов России выступило с предложением закрыть данные госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также бухгалтерской и финансовой отчетности российских компаний
Фото: csn-tv.ru
Министерство финансов России выступило с предложением закрыть данные госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также бухгалтерской и финансовой отчетности российских компаний. Речь идет о юрлицах, которые уже попали или могут попасть под западные санкции.
Русская служба «Би-би-си» сообщает, что Минфин предлагает сформировать специальный список компаний из группы санкционного риска, а попасть в него можно будет по просьбе самих юрлиц или по решению правительства.
Оценка рисков не будет публичной, а сведения о руководителях, участниках и акционерах компаний, попавших в список Минфина, будут изъяты из открытого доступа.
По уточненным данным, наименование и ИНН таких юрлиц останутся в ЕГРЮЛ, однако информация об их собственниках будет закрыта.