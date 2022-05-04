Режиссер Оливер Стоун заявил о подготовке властями США ядерной провокации на Донбассе
Руководство США может устроить провокацию с использованием ядерного оружия на Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил известный американский режиссер Оливер Стоун
Руководство США может устроить провокацию с использованием ядерного оружия на Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил известный американский режиссер Оливер Стоун.
«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию», - заявил Оливер Стоун.
«Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», — добавил режиссер, слова которого приводит РИА Новости.
Г-н Стоун высказал мнение, что западные СМИ по указанию руководства США и Евросоюза с 2014 года «закрывают глаза на преступления против населения Украины на Донбассе» и делают все, чтобы заставить поверить мировое сообщество в «Россию - агрессора».