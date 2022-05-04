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04 мая 2022, 00:11

Журналисты нашли у соратников главы Чечни и других чиновников недвижимость в Дубае

В списке владельцев недвижимости в эмирате Дубай оказались близкие соратники главы Чечни Рамзана Кадырова. Это, например, бизнесмен Руслан Байсаров, который в 2020 году числился владельцем пяти квартир и виллы на острове Пальма Джумейра

Журналисты нашли у соратников главы Чечни и других чиновников недвижимость в Дубае
Фото: yana-property.com

Издание «Важные истории» (признано иностранным агентом) опубликовало список российских чиновников и бизнесменов, которые владеют недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах. В этом списке около 100 чиновников, предпринимателей и руководителей госкомпаний, которые не задекларировали дома и квартиры.

Журналисты из 19 изданий изучили данные о почти 200 тысячах иностранных владельцев недвижимости в Дубае, которые были предоставлены Центром перспективных оборонных исследований (C4ADS изучает международную преступность).

В списке владельцев недвижимости в эмирате Дубай оказались близкие соратники главы Чечни Рамзана Кадырова. Это, например, бизнесмен Руслан Байсаров, который в 2020 году числился владельцем пяти квартир и виллы на острове Пальма Джумейра. Общая рыночная стоимость этой недвижимости составляет 10 млн долларов.

Сын бывшего сенатора от Чечни Зияд Сабсаби Мухаммед Сабсаби владел апартаментами в районе Al Warsan First стоимостью 189 тысяч долларов и виллой в районе Al Merkadh за 3,8 млн долларов.

Помощник главы республики Ахмад Ясаев владеет апартаментами в здании Al Hallawi стоимостью 800 тысяч долларов.

Сенатора Сулеймана Геремеева в списках владельцев дубайской недвижимости нет, но его номер указан в документах на квартиру стоимостью более 360 тысяч долларов.

Есть в списке владельцев недвижимости в Дубае несколько депутатов разного уровня. Так, депутат Госдумы от «Единой России» Сайгидпаша Умаханов имеет квартиру в престижном районе Дубай Марина, которая не упоминалась в его декларации за 2020 и 2021 гг.

Экс-депутат Госдумы от «ЕР» Абдулмажид Маграмов имеет апартаменты в  Джумейра Бич Резиденс стоимостью более миллиона долларов. В декларации этого объекта также нет.

Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов приобрел апартаменты в элитном микрорайоне на побережье Персидского залива стоимостью в 430 тысяч долларов, но в декларации их не упомянул.

Депутат ЗакСа Свердловской области Илья Гаффнер, который был признан банкротом, имеет апартаменты стоимостью почти 400 тысяч долларов в комплексе премиум-класса Лагунз.

Еще один депутат из Свердловской области Олег Исаков не задекларировал апартаменты стоимостью более 600 тысяч  долларов в элитном ЖК Fairmont Palm Residences.

Депутат Курской облдумы Олег Белашов обзавелся квартирой в Acacia at Park Heights стоимостью более 287 тысяч долларов.

Единоросс Александр Бородай владеет квартирой в дубайском премиальном ЖК Grandeur Residence Maurya стоимостью более 400 тысяч долларов. В декларации народного избранника сведений об этом объекте нет.

Замдиректора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чечни Адам Алханов владеет апартаментами в комплексе Al Dabas за 700 тысяч долларов, а глава межрайонного управления пенсионного фонда Дагестана Махач Гаджиясулов - апартаментами за 88,5 тысячи долларов.

Бывший вице-президент РЖД по корпоративной безопасности Алекасндр Бобрешов владеет виллой стоимостью 3,5 млн долларов в жилом комплексе Mohammed Bin Rashid City, а за бывшим членом совета директоров «Газпрома» Фаритом Газизуллиным числятся двое апартаментов в комплексе Balqis Residence и одна башня небоскреба Dubai Pearl. П

У супруги главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсины журналисты нашли апартаменты в ЖК Tanzanite South стоимостью 880 тысяч долларов.

Недвижимость в ОАЭ нашли также у главы управления информатизации и связи депарламента экономической политики Москвы Евгения Панова (апартаменты в ЖК Marina Diamond 4 за 250 тысяч долларов) и у бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова (апартаменты в Marina Apartments 3 за 600 тысяч долларов).

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