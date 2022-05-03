Росреестр засекретил данные об элитных квартирах Владимира Соловьева
Росреестр удалил из своей базы сведения о российской недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, который попал под санкции из-за спецоперации в Украине. Имя пропагандиста сотрудники ведомства заменили на «Российскую Федерацию»
Росреестр удалил из своей базы сведения о российской недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, который попал под санкции из-за спецоперации в Украине. Имя пропагандиста сотрудники ведомства заменили на «Российскую Федерацию».
Росреестр скрыл данные о трех квартирах Владимира Соловьева в элитном жилом комплексе в центре Москвы на Долгоруковской улице. Телеведущий владеет квартирами площадью 160 и 450 (такую площадь имеют две квартиры) квадратных метров. Стоимость этой недвижимости команда Алексея Навального оценивала в 2017 году в 250 млн рублей.
Также у пропагандиста есть дача в подмосковном поселке Переделкино стоимостью около 400 млн рублей. Информация об этом загородном доме пока еще доступна в базе Росреестра.
Напомним, что в рамках исполнения санкций власти Евросоюза арестовали две виллы Владимира Соловьева в Италии на озере Комо.