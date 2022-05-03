«Репортеры без границ» заявили о тотальной военной цензуре в России
В докладе говорится, что российская спецоперация в Украине имеет разрушительные последствия для свободы СМИ. Так, за первый месяц боевых действий как минимум пять сотрудников СМИ погибли в результате обстрелов
Международная организация «Репортеры без границ» подготовила доклад и рейтинг свободы прессы за 2022 год.
В докладе говорится, что российская спецоперация в Украине имеет разрушительные последствия для свободы СМИ. Так, за первый месяц боевых действий как минимум пять сотрудников СМИ погибли в результате обстрелов. «Репортеры без границ» сообщают, что на оккупированных территориях российская армия якобы «целенаправленно выбирала в виде мишени источники новостей и пыталась принудить к сотрудничеству местные СМИ».
Кроме того, говорится в докладе, в России власти установили тотальный контроль над информацией. Власти ввели масштабную военную цензуру, блокируют сайты СМИ и преследуют «непокорных журналистов», вынуждая их уезжать из страны.
«Это движение было начато в 2021 году, после ужесточения закона об „иностранных агентах“ и судебного преследования оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме», — заявили «Репортеры без границ».
В 2022 году Россия заняла 155 место в рейтинге свободы СМИ и попала в список из 28 стран с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы. Всего в рейтинге 180 позиций. Последнее место занимает Северная Корея.