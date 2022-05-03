03 мая 2022, 11:36
Глава Белгородской области опроверг свой отъезд из России вместе с семьей
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что накануне телеграм-каналы распространили новость о том, что он и его семья уехали за пределы России из-за войны в Украине
Фото: gazetanb.ru
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о своем отъезде из России.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что накануне телеграм-каналы распространили новость о том, что он и его семья уехали за пределы России из-за войны в Украине.
«Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и внучкой», — добавил Вячеслав Гладков.
Ранее СМИ сообщили, что минувшей ночью в Белгороде были слышны взрывы. Утром во вторник власти региона пояснили, что ночью работала система ПВО, поэтому были слышны звуки «сильных разрывов», разрушений и пострадавших нет.