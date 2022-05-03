Евросоюз анонсировал отключение еще нескольких российских банков от SWIFT
Евросоюз на этой неделе может объявить о введении против России уже шестого пакета санкций. По данным DW, эти санкции предполагают отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT еще несколько российских банков
Евросоюз на этой неделе может объявить о введении против России уже шестого пакета санкций. По данным DW, эти санкции предполагают отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT еще несколько российских банков.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время визита в Панаму заявил, что от SWIFT отключат Сбербанк, который уже находится под санкциями, и другие банки.
Ранее в рамках санкций от SWIFT отключили ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Также в рамках шестого пакета санкций руководство ЕС обсуждает введение эмбарго на импорт российской нефти, однако несколько стран союза выступают против такой меры. Агентство Reuters уточняет, что для этих стран может быть сделано исключение или установлен длительный переходный период для отказа от российской нефти.