02 мая 2022, 20:45
Российские футбольные клубы отстранили от всех еврокубков следующего сезона
Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций сезона-2022/23, включая юниорские соревнования. Кроме того, Россия отстранена от участия в женском Евро-2022
Российские футбольные клубы отстранили от участия во всех еврокубках в сезоне-2022/23, пишет «Новая газета. Европа». Такое решение приняли в УЕФА.
Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций сезона-2022/23, включая юниорские соревнования. Кроме того, Россия отстранена от участия в женском Евро-2022, а заявки России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах отклонены.
Неделей ранее Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, объяснив это решение беспокойством о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, представителей СМИ и болельщиков. Соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.