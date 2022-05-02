На одном из кладбищ Краснодара появились как минимум 26 могил военных, погибших за последние два месяца
На Новом городском кладбище в районе хутора Копанского в Краснодаре появились как минимум 26 могил военнослужащих, погибших с начала «военной спецоперации» на территории Украины
На Новом городском кладбище в районе хутора Копанского в Краснодаре появились как минимум 26 могил военнослужащих, погибших с начала «военной спецоперации» на территории Украины, сообщает местное издание 93.RU.
Журналисты отправились на кладбище и нашли участок для военнослужащих, где расположены три с половиной ряда могил, всего около 55 захоронений. На отдельном ряду были могилы умерших в 2022 году.
Шесть из 26 погибших с начала военных действий в Украине родились в 1950–1960-е годы, еще часть - в 1930–1940-е годы, сообщает издание. Также на этом кладбище были похоронены еще 11 военных 1970–2000-ых годов рождения, насчитало 93.RU.
По данным журналистов, на большинстве из них висят портреты людей в военной форме либо с оружием, могилы усыпаны свежими цветами и венками от Министерства обороны РФ, над тремя могилами висят флаги ВДВ и ВМФ. Также на могилах лежат ленточки с надписями «В память от сослуживцев», «Донбасс», «Старлею», «От администрации Прикубанского округа», лежит много венков с пятиконечной звездой, рассказали в 93.RU.
Сотрудник кладбища рассказал журналистам, что участок выделили специально для военнослужащих, а в последнее время на нем хоронят тех, кого «с Донбасса (привезли)». «Еще совсем молодого» с почестями хоронили буквально утром 30 апреля, передают журналисты 93.RU слова сотрудника кладбища.
Редакция не смогла дозвониться до пресс-службы Южного военного округа Вооруженных сил России за оперативным комментарием.