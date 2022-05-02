Олег Тиньков заявил, что власти вынудили его продать свою долю в TCS Group «за копейки»
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что российские власти «вынудили» его продать долю его семьи в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами) «за копейки»
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что российские власти «вынудили» его продать долю его семьи в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами) «за копейки». Об этом он сообщил в интервью The New York Times.
Олег Тиньков рассказал журналистам, что за свою долю в TCS Group он получил только 3% от реальной стоимости актива. «Я продал за копейки», — добавил банкир.
По словам Тинькова, власти фактически вынудили его продать свои акции после того, как он публично осудил военную спецоперацию Вооруженных сил РФ в Украине.
В интервью западному изданию Олег Тиньков заявил также, что многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены в частных беседах выражают недовольство происходящим, но боятся публично заявлять об этом. Банкир отметил, что Россия из-за санкций «быстро превращается в Иран», а бизнесменам и чиновникам это не нравится, так как они хотят, чтобы их дети «проводили летние каникулы на Сардинии».
Напомним, что после резонансного заявления Олег Тинькова о спецоперации в Украине и российских военных банк «Тинькофф» объявил о проведении ребрендинга и смене названия. Банкир на это заявил, что и сам не хочет, чтобы его имя и бренд ассоциировались со страной, «которая нападает на соседей вообще без всякого повода».