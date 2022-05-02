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02 мая 2022, 10:08

В ЛДПР предложили дать россиянам семь дополнительных выходных дней

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий предложил дать российским гражданам дополнительные выходные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску

В ЛДПР предложили дать россиянам семь дополнительных выходных дней
Фото: gorod-tv.com

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий предложил дать российским гражданам дополнительные выходные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Депутат заявил, что государство должно подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно тратит свои силы и здоровье на «становление и укрепление великой России». В этой связи Слуцкий предложил добавить к отпуску семь выходных дней, которые граждане смогли бы использовать «по своему усмотрению», сообщает ТАСС.

Ранее в ЛДПР предложили оставить всеобщими выходными только 1 и 2 января, а остальные выходные дни - сделать дополнительным отпускным резервом.

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