02 мая 2022, 10:08
В ЛДПР предложили дать россиянам семь дополнительных выходных дней
Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий предложил дать российским гражданам дополнительные выходные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску
Фото: gorod-tv.com
Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий предложил дать российским гражданам дополнительные выходные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Депутат заявил, что государство должно подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно тратит свои силы и здоровье на «становление и укрепление великой России». В этой связи Слуцкий предложил добавить к отпуску семь выходных дней, которые граждане смогли бы использовать «по своему усмотрению», сообщает ТАСС.
Ранее в ЛДПР предложили оставить всеобщими выходными только 1 и 2 января, а остальные выходные дни - сделать дополнительным отпускным резервом.