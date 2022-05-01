Десять стран ЕС открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях
Венгрия и еще девять стран Евросоюза открыли счета в Газпромбанке для оплаты природного газа в рублях. Такую схему оплаты топлива европейским покупателям предложили российские власти, чтобы обойти санкции
Венгрия и еще девять стран Евросоюза открыли счета в Газпромбанке для оплаты природного газа в рублях. Такую схему оплаты топлива европейским покупателям предложили российские власти, чтобы обойти санкции.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что страна открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем Газпромбанк конвертирует ее в рубли.
Г-н Гуйяш заявил, что счета в российском банке открыли еще девять стран ЕС. Что это за страны, венгерский чиновник не уточнил.
«Но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — добавил Гергей Гуйяш, слова которого приводит РИА Новости.