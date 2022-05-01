01 мая 2022, 18:36
В Курской области обрушился железнодорожный мост. Глава региона заявил о диверсии
Глава региона Роман Старовойт сообщил, что частичное обрушение моста произошло в результате диверсии. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело
Фото: yaplakal.com
В Курской области на участке железной дороги Суджа — Сосновый Бор обрушился мост, по которым проходили поезда.
Глава региона Роман Старовойт сообщил, что частичное обрушение моста произошло в результате диверсии. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Железнодорожная ветка, на которой произошло обрушение моста, использовалась для передвижения товарных составов. В результате происшествия пострадавших нет.
Курская область граничит на юге с Сумской областью Украины. Из-за проведения спецоперации в Украине в этом и других приграничных регионах России был введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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