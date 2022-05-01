01 мая 2022, 01:01
ФСБ накануне майских праздников запретило выходить в Азовское море на парусниках и надувных матрасах
Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря «в связи с проведением антитеррористических мероприятий»
Фото: yeisk.ucoz.ru
Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря «в связи с проведением антитеррористических мероприятий».
В администрации Ейского района пояснили ТАСС, что запрет на выход в море распространяется на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.
Когда в Ейском районе завершатся антитеррористические мероприятия, не уточняется, но запрет на выход в море для маломерных судов может быть связан с проведением спецоперации в Украине.
Отметим, что о запрете было объявлено 30 апреля, а 1 мая в Ейском районе, который считается столицей российского парусного спорта, открывается туристический сезон.