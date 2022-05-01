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01 мая 2022, 00:12

Попавшие под санкции российские олигархи решили обменять свои особняки в Лондоне на жилье в Дубае

На обмен жилья российские олигархи решились из-за планов правительства Великобритании конфисковать активы россиян, попавших под санкции из-за спецоперации в Украине. В особняки российских богачей власти хотят заселить украинских беженцев

Попавшие под санкции российские олигархи решили обменять свои особняки в Лондоне на жилье в Дубае
Фото: m.fishki.net

Российские олигархи, попавшие под европейские санкции, пытаются обменять свое шикарное жилье в Великобритании на недвижимость в Дубае. Напомним, что власти эмирата Дубай к западным санкциям против России не присоединились. 

Financial Times пишет, что в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в лондонском районе Найтсбридж за 42,7 млн долларов и квартира с тремя спальнями за 10 млн долларов.

Источники издания сообщают, что россияне хотят обменять эти и другие объекты на жилье в Дубае без банковских переводов и финансовых проверок, поэтому свои лондонские дома и квартиры они предлагают со скидками.

На обмен жилья российские олигархи решились из-за планов правительства Великобритании конфисковать активы россиян, попавших под санкции из-за спецоперации в Украине.  В особняки российских богачей власти хотят заселить украинских беженцев.

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