Путин пообещал выплатить ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ из «ЛНР» и «ДНР»
Решение принято «в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Деньги могут получить инвалиды и участники ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» и на «освобожденной территории Украины», пишет «Новая газета. Европа». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Решение принято «в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Деньги могут получить инвалиды и участники ВОВ.
В 2019 году Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Приуроченную ко Дню Победы выплата положена гражданам России, которые участвовали в войне и проживают в России, в Латвии, Литве и Эстонии.
Для сравнения - в Алма-Ате (Казахстан) ветеранам Великой Отечественной войны выделят по 1 млн тенге (около 165,6 тыс. руб. по текущему курсу). Как сообщает Almaty.tv, выплаты будут произведены до праздничных дней.