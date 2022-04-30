ВТБ продал свою долю в кипрском RCB Bank бизнесмену, который подарил квартиру Наиле Аскер-заде
Государственный банк ВТБ в первый день спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине продал 46,29% акций одного из крупнейших банков Кипра RCB
Государственный банк ВТБ в первый день спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине продал 46,29% акций одного из крупнейших банков Кипра RCB. Большую часть акций выкупила кипрская компания Crendaro Investments Limited, конечным бенефициаром которой называют бывшего менеджера ВТБ Кирилла Зимарина. При этом по документам половина его акций принадлежит компании RCB Trustees, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В 2009 году, когда RCB полностью принадлежал ВТБ, компания Crendaro Investments Limited приобрела у российского госбанка 40% кипрского банка.
Кирилл Зимарин ранее упоминался в расследовании команды Алексея Навального о близких отношениях главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей ВГТРК Наили Аскер-заде. По данным борцов с коррупцией, г-н Зимарин подарил подруге госбанкира одну из квартир в элитном жилом комплексе «Новая Остоженка».
Кирилл Зимарин и его отец Александр Зимарин несколько лет назад получили паспорта Кипра по программе гражданство в обмен на инвестиции. Экс-глава МВД Кипра, а сейчас министр финансов Константинос Петридес рассказал, что Зимарин и директор банка RCB Сотириос Закхеос пытались надавить на него, чтобы он одобрил выдачу паспорта страны некоему россиянину, который в 2014 году попал под санкции.
OCCRP также сообщает, что второй компанией, которая купила акции RCB у ВТБ в феврале 2022 года, является Mitarva Limited. Она принадлежит двум загадочным трастам, владельцев которых установить не удалось.
24 марта 2022 года RCB Bank объявил о прекращении своей деятельности, объяснив свое решение «нестабильной геополитической ситуацией». Расследователи же считают, что банк прекратил работу из-за того, что деятельностью RCB и его связью с подсанкционным ВТБ заинтересовались в Европейском центральном банке.