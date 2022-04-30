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Экономика
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30 апреля 2022, 01:01

Миру предрекли «конец света» в случае отказа от российского газа

По словам экономиста, в случае отказа от российского топлива газопроводы будут простаивать. Западным странам придется строить новые трубопроводы, а на это потребуется много времени и огромные деньги

Миру предрекли «конец света» в случае отказа от российского газа
Фото: donpress.ru

Миру в случае введения эмбарго на поставки российского газа грозит конец света. Такой прогноз озвучил главный экономист японского банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в интервью изданию Nikkei.

По словам экономиста, в случае отказа от российского топлива газопроводы будут простаивать. Западным странам придется строить новые трубопроводы, а на это потребуется много времени и огромные деньги.

Если Европа и Япония откажутся от российского сырья, то его получит Китай, чьи поставщики переориентируются на рынок западных стран. Однако при запрете российского газа сырье останется внутри страны.

«То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света. Для многих это станет вопросом жизни и смерти, поскольку люди буквально могут замерзнуть насмерть», - заявил Сюнсукэ Кобаяси.

Напомним, что страны Евросоюза заявили о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине. Кроме того, некоторые европейские страны (в частности, Болгария и Польша) отказались оплачивать российский газ рублями, после чего «Газпром» приостановил поставку топлива.

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