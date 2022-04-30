Метрополитен-опера в Нью-Йорке заменила Анну Нетребко на украинскую певицу
Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с российской оперной певицей Анной Нетребко из-за спецоперации в Украине. Россиянку в опере «Турандот» заменит украинская певица Людмила Монастырская
Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с российской оперной певицей Анной Нетребко из-за спецоперации в Украине. Россиянку в опере «Турандот» заменит украинская певица Людмила Монастырская.
Генеральный менеджер Метрополитен-оперы Питер Гелб сообщил, что появление Монастырской на сцене в Нью-Йорке поможет «привлечь внимание к положению украинского народа».
Украинская певица в свою очередь отметила, что не хотела быть причастной к политике и портить отношения с Анной Нетребко, однако Питер Гелб уговорил ее принять предложения, пишет телеграм-канал «Агентство.Новости».
Одновременно с этим Людмила Монастырская раскритиковала Анну Нетребко за то, что она выступила только против [запрещенное слово] в Украине, но не выступила против президента России Владимира Путина.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине руководство Метрополитен-оперы отменило выступления Анны Нетребко, так как она не выполнила условие театра об отказе от поддержки Владимира Путина и боевых действий.
Позже российская певица написала в соцсети, что осуждает спецоперацию в Украине и поддерживает украинский народ. Нетребко также заявила, что не является сторонницей кого-либо из российских руководителей. При этом она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.