Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты детей высокопоставленных российских чиновников
Под блокировку попали аккаунты дочери Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына Константина Малофеева Кирилла
Крупнейшая криптобиржа Binance, которая ранее ограничила обслуживание клиентов из России, закрыла счета родственников высокопоставленных российских чиновников.
Под блокировку попали аккаунты дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла Малофеева, сообщает Bloomberg.
В Binance сообщили, что аккаунты детей российских чиновников и бизнесменов были заблокированы в рамках проверки пользователей, связанных с подсанкционными лицами. Проверка проводится с целью предотвращения финансовых преступлений.
Напомним, что Лиза Пескова, Полина Ковалева и Кирилл Малофеев были включены в санкционный список Минфина США.
Ранее криптобиржа Binance ограничила доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России с активами в размере более 10 тысяч евро. Счета таких клиентов переводятся в режим, разрешающий только вывод средств.