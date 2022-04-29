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Экономика
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29 апреля 2022, 17:13

Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты детей высокопоставленных российских чиновников

Под блокировку попали аккаунты дочери Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына Константина Малофеева Кирилла

Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты детей высокопоставленных российских чиновников
Фото: peopletalk.ru

Крупнейшая криптобиржа Binance, которая ранее ограничила обслуживание клиентов из России, закрыла счета родственников высокопоставленных российских чиновников.

Под блокировку попали аккаунты дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла Малофеева, сообщает Bloomberg.

В Binance сообщили, что аккаунты детей российских чиновников и бизнесменов были заблокированы в рамках проверки пользователей, связанных с подсанкционными лицами. Проверка проводится с целью предотвращения финансовых преступлений.

Напомним, что Лиза Пескова, Полина Ковалева и Кирилл Малофеев были включены в санкционный список Минфина США.

Ранее криптобиржа Binance ограничила доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России с активами в размере более 10 тысяч евро. Счета таких клиентов переводятся в режим, разрешающий только вывод средств.

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