В автосалонах закончились автомобили Lada с АКПП. Поставки коробок прекратились, а российских аналогов нет
В российских автосалонах практически закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач (АКПП). Проблема возникла из-за того, что поставки японских коробок Jatco для отечественных машин завершились после начала спецоперации в Украине
В российских автосалонах практически закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач (АКПП). Проблема возникла из-за того, что поставки японских коробок Jatco для отечественных машин завершились после начала спецоперации в Украине и введения антироссийских санкций.
«Родные» автоматические коробки передач для машин «АвтоВАЗа» до сих пор в России не производятся, при этом больше десяти лет АКПП разрабатывала фирма жены главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. За эти годы из федерального бюджета на разработку АКПП было выделено по разным данным от 300 до 500 млн рублей, но сдача конечного продукта каждый год откладывалась. Зато Екатерина Игнатова стала одной из самых богатых женщин России, пишут «Важные истории».
Бывший замглавы главного инженера Управления техобслуживания «АвтоВАЗа» Юрий Целиков сообщил, что фирма жены Сергея Чемезова «Кате» просто не справилась с поставленной задачей. «В «Кате» разработали макетные образцы, даже установили на Kalina. На испытаниях в 2008–2009 годах оказалось, что они неработоспособны: для демонстрации годны, а для эксплуатации – нет. И герметичность нарушалась, и заклинивало их… Затратили полмиллиарда рублей, а получился пшик», - заявил эксперт.