«Аэрофлот» анонсировал рейсы в Стамбул и Анталью с 6 мая
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолеты будут летать в Стамбул и Анталью два раза в день. Под рейсы в Турцию перевозчик выделил лайнеры Airbus A330, которые вмещают до 250 пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Турцию. Полеты будут осуществляться с 6 мая в ежедневном режиме.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что самолеты будут летать в Стамбул и Анталью два раза в день. Под рейсы в Турцию перевозчик выделил лайнеры Airbus A330, которые вмещают до 250 пассажиров.
российские авиакомпании пока не объявляли о планах возобновить полеты в Турцию, которые были приостановлены из-за санкций Евросоюза в отношении гражданской авиации РФ. При этом Стамбул для россиян в условиях закрытого воздушного пространства Евросоюза является основным транзитным пунктом.
Ранее в Министерстве транспорта сообщили, что авиакомпания Turkish Airlines сможет чаще летать в Россию после того, как турецкие авиационные власти одобрят дополнительные рейсы для отечественных перевозчиков.