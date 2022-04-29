29 апреля 2022, 12:59
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 71 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 2,18%. Американская валюта сейчас торгуется на отметке 70,52 рубля. В последний раз доллар стоил меньше 71 рубля в ноябре 2021 года
Фото: forpost-sz.ru
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 2,18%. Американская валюта сейчас торгуется на отметке 70,52 рубля. В последний раз доллар стоил меньше 71 рубля в ноябре 2021 года.
Биржевой курс евро упал на 1,2% до 74,17 рубля.
Индекс Московской биржи поднялся на 1,27%, до 2414 пункта, а индекс РТС — на 1,25%, до 1054 пункта. Лидерами роста стали банки ВТБ, «Тинькофф» и маркетплейс Ozon.