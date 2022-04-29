Заводы «Боржоми» приостановили производство минеральной воды из-за санкций против Михаила Фридмана
Компания IDS Borjomi International, которая продает знаменитую минеральную воду «Боржоми», временно приостанавливает работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями, вызванными спецоперацией в Украине
Компания IDS Borjomi International, которая продает знаменитую минеральную воду «Боржоми», временно приостанавливает работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями, вызванными спецоперацией в Украине.
Пресс-служба IDS Borjomi International сообщила, что с начала военных действий в Украине компания оказалась в сложном положении из-за проблем с реализацией своей продукции на основных рынках, а также ограничения доступа к банковским счетам. Это перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами.
В связи со сложившейся ситуацией с 29 апреля компания приостанавливает производство минеральной воды на обоих заводах «Боржоми».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что проблемы у «Боржоми» возникли из-за санкций, которые Запад ввел против российского бизнесмена Михаила Фридмана.