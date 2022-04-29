29 апреля 2022, 11:59
Первый канал уволил Максима Галкина из-за его антивоенных постов в соцсетях
Государственный Первый канал уволил Максима Галкина из шоу «Сегодня вечером». Это произошло после того, как шоумен и телеведущий опубликовал видеообращение, в котором осудил действия российской армии в Украине
Фото: tvcenter.ru
Государственный Первый канал уволил Максима Галкина из шоу «Сегодня вечером». Это произошло после того, как шоумен и телеведущий опубликовал видеообращение, в котором осудил действия российской армии в Украине.
Telegram-канал «Политика Страны» сообщает, что программа «Сегодня вечером» выходила в эфир пять лет. На несколько месяцев съемки передачи были приостановлены, а СМИ писали, что Максим Галкин уехал в Израиль с семьей.
Ранее в Максимом Галкиным из-за его антивоенных постов в соцсетях приостановили сотрудничество несколько рекламодателей, а его концерты в регионах были отменены.