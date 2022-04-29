МИД РФ заказал 175 тысяч новых дипломатических паспортов. Они пригодятся чиновникам под санкциями
МИД России заказал «Гознаку» изготовление 175 тысяч новых дипломатических паспортов, хотя в ведомстве работает около 15 тысяч человек. При этом только каждый третий сотрудник должен иметь квалификацию дипломата
МИД России заказал «Гознаку» изготовление 175 тысяч новых дипломатических паспортов, хотя в ведомстве работает около 15 тысяч человек. При этом только каждый третий сотрудник должен иметь квалификацию дипломата.
Издание SOTA пишет, что новые дипломатические паспорта изготавливаются для сотрудников ФСБ, которые часто работают в иностранных дипмиссиях, а также для чиновников, которые попали под санкции Запада из-за спецоперации в Украине, и их родственников. Напомним, что под санкции за последние два месяца попали десятки российских бизнесменов, чиновников, силовиков и их родственники.
Быстрая печать 175 тысяч «элитных проездных документов» обойдется МИД России в 306 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
В соответствии с российским законодательством, на дипломатические паспорта помимо сотрудников МИДа могут претендовать сотрудники ФСБ, ФСО, судьи, прокуроры, депутаты и другие высокопоставленные чиновники. Владельцы диппаспортов освобождаются от необходимости оформлять визы в некоторые страны, а также имеют право на VIP-обслуживание в аэропортах (например, для них действует отдельная очередь на паспортном контроле при вылете за границу).