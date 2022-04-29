29 апреля 2022, 11:00
FISU лишила Екатеринбург права на проведение Универсиады-2023
Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) лишил Россию права на проведение Универсиады в 2023 году. Мероприятие должно было состояться в Екатеринбурге
Фото: regnum.ru
Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) лишил Россию права на проведение Универсиады в 2023 году. Мероприятие должно было состояться в Екатеринбурге.
В сообщении FISU говорится, что исполком принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года, а также приостановил участие России и Беларуси в мероприятиях FISU.
В какой стране и городе пройдет Универсиада, пока не сообщается.
Всемирные студенческие игры были запланированы на август 2023 года. Специально к Универсиаде в Екатеринбурге строятся 40 объектов инфраструктуры. Полпред президента РФ в Уральском ФО Владимир Якушев заверил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на строительство.